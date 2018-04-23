HABER

DHA ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'DAN ABD'YE YANIT İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "Türkiye'de yapılacak olan erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz" şeklindeki açıklamalarına, TBMM 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.

BAKAN SOYLU'DAN ABD'YE YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "Türkiye'de yapılacak olan erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz" şeklindeki açıklamalarına, TBMM 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi. Bakan Soylu, "Seçim yönetme konusunda ABD'nin ortaya koyduğu süreç apaçık ortadadır. Geri dönüp baktığımız zaman birçok seçiminin nasıl sonuçlandığını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye hiçbir zaman iktidarını, böyle şaibeli bir seçim üzerinden elde etmemiştir. Türkiye'de Pazartesi günü olduğunda herkes rahat bir şekilde, iktidar partisine oy verende vermeyen de seçimin sonucunu kabul etmektedir. Çünkü bu seçim dediğiniz unsurda, her vatandaş gidiyor oyunu kullanıyor. Ve genel bir kabul oluşuyor, genel kabüldür önemli olan. Bu konuda biz, seçimlerin güvenliği konusunda bugüne kadar nasıl önlem almışsak bugünden sonra da öyle alacağız. Türkiye'nin doğusu da güneydoğusu da batısı da kuzeyi de hepsi bizim için seçim güvenliği alma konusunda birdir ve eşittir" dedi.

'7 BİN 100 AFGAN GERİ GÖNDERİLDİ'

Bakan Soylu, Türkiye'de yaşayan Afgan uyruklu vatandaşların ülkelerine gönderilmesiyle ilgili yöneltilen soruyu, "Dün akşam civarında bir Afgan göderdik. Şu anda 7 bin 100 civarında Afgan geri gönderildi. Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar 10 bin Afgan geri gönderilmiş olacak" diye cevap verdi.

'MİLLET EN İYİ HAKEMDİR'

Bakan Soylu ayrıca, CHP'den 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili de, şunları söyledi:

"Seçim, sandık günü herşey net bir şekile ortaya çıkacak. Biz milletin iradesine, milletin kararına, milletin ortaya koyacağımız programlara ve bugüne kadar millete yapmış olduğumuz hizmetleri en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Her türlü oyun sahneye konulabilir. Ama bilirizki millet en iyi hakemdir ve kararı o verecektir. Seçim Türkiye için önemlidir. Eğer bugün hala demokrasi ile idare edilebiliyorsak bilinki, Türkiye seçimleri başarılı bir şekilde yaptığı ve her zora girdiğinde sandığa müracaat ettiği içindir. Millet de kendi oyunun kıymetini biliyor. Vatandaş kendi oyunun kıymetini bilir ve kendisini idare edecek yöneticilere de bu oyu kıymetlendirerek verir. O vatandaşın, halkın iradesidir. Bu dönem her dönem olduğu gibi halkın iradesine teslimiyet günüdür."

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandı
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyelerFatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.