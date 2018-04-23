DHA ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı 

ANKARA (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa..." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, bu millet de bunu beklemektedir. Bize verdiği görevlerinde, temelinde esasen bu vardır. Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup adalete teslim etmek. Uluslararası hukuk var. Biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak, anlaşmamız olan ülkelerin de tespit ettiğimiz anda bize teslim etmesi esastır."