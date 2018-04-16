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DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: 38 terörist etkisiz hale getirildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 18 ölü, 6 sağ ve 14 teslim olmak üzere 38 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 18 ölü, 6 sağ ve 14 teslim olmak üzere 38 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

ANKARA (DHA)

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