DHA ANKARA- Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan FETÖ soruşturmasına ilişkin, "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturmasına ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam etmektedir."
ANKARA (DHA)
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