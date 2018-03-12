HABER

DHA ANKARA - JANDARMA'DAN '12 MART' VİDEOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıl dönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı bir video yayınladı.

'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıl dönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı bir video yayınladı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı videoda, İstiklal Marşı eşliğinde, Jandarma'dan görüntüler paylaşıldı. Video, resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
- İstiklal Marşı okunurken Jandarma görüntüleri

Haber: Ankara (DHA)

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP kadın kollarından etkinlik

MHP kadın kollarından etkinlik

Gümüşhane’de arıcılara 2 bin 500 polen tuzaklı kovan altlığı daha dağıtıldı

Gümüşhane’de arıcılara 2 bin 500 polen tuzaklı kovan altlığı daha dağıtıldı

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

Nesibe Aydın Okulları, Mersin STEM Festivali’nde binlerce bilim ve teknoloji meraklısını misafir etti

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

AVM’den kazandığı lüks arabasını teslim aldı

Öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.