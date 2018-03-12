DHA ANKARA - JANDARMA'DAN '12 MART' VİDEOSU

'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıl dönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı bir video yayınladı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı videoda, İstiklal Marşı eşliğinde, Jandarma'dan görüntüler paylaşıldı. Video, resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İstiklal Marşı okunurken Jandarma görüntüleri

Haber: Ankara (DHA)