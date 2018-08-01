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DHA ANKARA - Kahramanzan'da etkili olan yağış sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 04:08 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gece yarısı etkili olan yağış sele neden oldu.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gece yarısı etkili olan yağış sele neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde sebze tarlaları büyük zarar görürken bazı otomobiller de selde mahsur kaldı.

Kahramankazan'da gece yarısı aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Güvenç ve Aydın mahallelerinde etkili olan sel nedeniyle sebze tarları büyük zarar görürken bazı otomobiller selin ortasında mahsur kaldı. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yolda mahsur kalanların imdadına ise yine Karayolları ekipleri ve oto kurtarıcılılar yetişti. Selin ortasında mahsur kalan bazı sürücüler, yol çalışması nedeniyle eski yolun kazıldığı ve geçici olarak açılan yeni yolda su tahliyesi için menfezlerin olmadığını belirtti.

Güvenç Mahallesi Muhtarı Mehmet Vural da yaptığı açıklamada, yağmurun ani ve etkili geldiğini belirterek tüm sebze tarlalarının sel nedeniyle büyük zarar gördüğünü, zararın boyutunun gün ağardığında daha net olarak tespit edileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Etkisini yitirmiş selden detaylar
Ekipleri yol açma çalışması
Yolda kalan araçlardan detay görüntüler
Araçların kurtarılma görüntüleri
Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

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