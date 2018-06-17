DHA ANKARA - Kandil'e hava harekâtı: 35 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta, 35 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı, 15 Haziran Cuma günü Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. PKK'lı 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)
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