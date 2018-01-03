DHA ANKARA Karamollaoğlu: Seçimi kazanmak için aday göstereceğiz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partileri için 'Abdullah Gül' isminin henüz erken olduğunu belirterek, "Biz sadece 'bir aday' çıkaracağız dedik. Biz sadece ‘bir aday gösterelim' diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Medya temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, son yayınlanan KHK sonrası Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan karşılıklı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Ben buna 'bir bardak suda fırtına koparmak' derim. Hadise o kadar basit. Sonuçta iki taraf da aynı fikirleri söylüyor. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı kendisinin bağlı olduğu bir siyasi parti kanun çıkardığında endişesini yerine getirmiş, 'bir tereddüt var' dediyse bunu hainlikle itham etmek, ona karşı bir kampanya başlatmak yanlış olur" dedi.

'CEPHELEŞMEYE KARŞIYIZ'

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cepheleşmeye karşı olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz başlangıçta cepheleşmeye karşı olduğumuzu söyledik. Çünkü aynı kulvarda koşanlar bile yeri geldiği zaman rakip olabilir. Onun içinde cepheleşmeye karşıyız. Gözüken o ki bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun karşısında başka adaylar çıkabilir mi? Meral hanım 'çıkacağım' dedi. Mecliste grubu bulunan partiler aday çıkarabilir. Biz de bir aday çıkaracağız. Şimdi bunu cepheleşme gibi görmek yanlış" diye konuştu.