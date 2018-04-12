HABER

DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU: HERKES SANDIĞA GİTSİN İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa gitsin büyük bir özverenle oyunu kullansın.

KILIÇDAROĞLU: HERKES SANDIĞA GİTSİN

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa gitsin büyük bir özverenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız" dedi.
İki lider, yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından ortak açıklaması yaptı. Akşener, ziyaretten dolayı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Uzun zamandır Türkiye'de siyasi nezaket konusunda konuşuyoruz. Böyle bir nezaketi gösterdikleri için şahsında arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Partimizi ziyaret ettiler. Kurultayımız için tebrik ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Elbette hem bu konuyu hem de Türkiye'nin sorunlarını ekonomisini, seçim güvenliğini de konuştuk. Onun dışında kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
‘SİYASET BİRAZ GERGİNLİKTEN ARINMALI’
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, İYİ Partinin başarılı bir kurultay süreci geçirdiğini söyleyerek, şunları söyledi: "Sayın Genel Başkan tekrar seçildi, kendilerini ve arkadaşlarını yürekten kutluyoruz. Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da az önce ifade etti, doğrudur. Siyaset biraz gerginlikten arınmalı. Nezaket biraz daha öne çıkmalı. Elbette farklı düşüncelerimiz, görüşlerimiz olabilir. Ama farklı düşünceleri ve görüşleri Türkiye'nin selameti için dillendiriyoruz ve sonuçta halkın hakemliğine başvuruyoruz. Var olan gerginlik ortamının biraz ötelenmesi gerekiyor hatta bu gerginlik ortamının olmaması gerekiyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla konuşurken doğal olarak Türkiye'nin sorunları da gündeme geliyor. O sorunları oturduk, konuştuk. Seçim güvenliği konusunda ki duyarlılıklarımızı karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Sayın Genel Başkan da içeri de ifade etti. Herkes sandığa gitsin, büyük bir özverenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız ve biz demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
_İki liderin tokalaşması detaylar
_Ortak basın açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YÖK, Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı rektör olarak atadı

YÖK, Osmangazi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı rektör olarak atadı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.