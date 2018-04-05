DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi de hazır bulundu.
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-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
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