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DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi de hazır bulundu.

Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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