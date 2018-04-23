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DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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