DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan Paskalya mesajı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol gösterici olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Paskalya nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu olarak kabul edilen Paskalya vesilesiyle tüm Hristiyan vatandaşlarımızı kutluyorum. Dini bayramlar dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştiği; barış, huzur ve kardeşlik dualarının göğe yükseldiği özel günlerdir. Anadolu'da yüzlerce yıl tüm dini bayramlar bu ortak duyguyla kutlanmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz de Anadolu'nun yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsünü güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol gösterici olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum."

ANKARA (DHA)