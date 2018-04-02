DHA ANKARA- Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı
ANKARA'da, 1 yıldır S.Ç. (14) isimli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Yaşar Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kıza yönelik cinsel istismar, aile yakının baba Yaşar Ç.'yi sopayla döverek, suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı.
Olay, dün, Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Ayşe Ç. (35), iddiaya göre, eşi Yaşar Ç.'nin yaklaşık 1 yıldır S.Ç. isimli kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin Turgut K. isimli yakını, baba Yaşar Ç.'yi sopayla darbedip, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Turgut K., daha sonra baba Yaşar Ç.'yi Etlik Polis Merkezi'ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Yaşar Ç.'ye büyük tepki gösterdi.
Gözaltına alınan Yaşar Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Görüntü dökümü
-Yaşar Ç.'nin darp edilmesi
-Detaylar
Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum