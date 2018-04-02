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DHA ANKARA- Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

DHA ANKARA- Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı ANKARA'da, 1 yıldır S.Ç.

DHA ANKARA- Kızına cinsel istismarı itiraf eden baba tutuklandı

ANKARA'da, 1 yıldır S.Ç. (14) isimli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Yaşar Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kıza yönelik cinsel istismar, aile yakının baba Yaşar Ç.'yi sopayla döverek, suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı.

Olay, dün, Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Ayşe Ç. (35), iddiaya göre, eşi Yaşar Ç.'nin yaklaşık 1 yıldır S.Ç. isimli kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin Turgut K. isimli yakını, baba Yaşar Ç.'yi sopayla darbedip, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Turgut K., daha sonra baba Yaşar Ç.'yi Etlik Polis Merkezi'ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Yaşar Ç.'ye büyük tepki gösterdi.

Gözaltına alınan Yaşar Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Görüntü dökümü

-Yaşar Ç.'nin darp edilmesi

-Detaylar

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)

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