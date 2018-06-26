DHA ANKARA - KKTC ve Filistin'den Başbakan Yıldırım'a tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, 24 Haziran'da yapılan seçimler nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak tebrik etti.

Başbakanlık'tan konuyla ilgili yapılan iki ayrı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tufan Erhürman, Sayın Başbakanımızı bugün (26 Haziran) arayarak, 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini sunmuştur. Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususundaki irade bir kez daha vurgulanmıştır."

"Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Sayın Başbakanımızı bugün (26 Haziran) arayarak, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler vesilesiyle tebriklerini sunmuş ve Türkiye’nin Filistin meselesi ve Filistin halkına desteğinden dolayı şükranlarını iletmiştir. Görüşmede, ülkemizin Filistin halkına kararlı desteğinin, başta uluslararası platformlar olmak üzere her alanda devam edeceğinin altı çizilmiştir."

Haber: ANKARA,(DHA)



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