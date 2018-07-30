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DHA ANKARA - KKTC'den Rodos'a kaçarken yakalanan FETÖ firarisi 50 kişi teslim alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen cumartesi günü KKTC'den Yunanistan'ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 kişinin Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındığı duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen cumartesi günü KKTC'den Yunanistan'ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 kişinin Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındığı duyurdu.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınmıştır."
Haber: ANKARA,(DHA)

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