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DHA ANKARA - Küçük Eylül'ün cansız bedeni, elektrik direğinin dibinde gömülü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, tutuklu bulunan Uğur K.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulundu.
Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.
Bugün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak olayla ilgili tutuklanan Uğur K.'yı olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler burada ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Başlatılan arama çalışması sonucu ceset arama köpeğinin koku hissetmesi üzerine elektrik direği kazıldı. Yapılan kazı sonrası Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik direğini ise, tutuklu bulunan Uğur K.'nın diktiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA
Eylül'ün cesedinin bulunmasının ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, mahalleye gelerek basın açıklamasında bulundu. Eylül'ü canlı bulup onun haberini vermesini çok arzu ettiklerini söyleyen Vali Topaca, "Ama maalesef şu an yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Biraz önce köyümüzün çıkışında Yüzükbaşı yolu mevkiinde bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı, çıkarıldı. Tabi bunun teknik incelemeleri henüz yapılmış değil. Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor" dedi.
Vali Topaca, küçük Eylül'ün cenazesine nasıl bulunduğuna ilişkin ise, "Şu an tutuklu bulunan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde bu olay yerinde arabası ile birlikte görülmesi bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle orada yoğunlaştık. Netice itibari ile köpeğimiz orada bir koku hissetti, işaret verdi orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Tabi olayın ayrıntıları, nasıl olduğu, başka yardım eden var mı yok mu onlar henüz tespit edilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var bildiğiniz gibi. Tabi incelenen bu tutukluya yardım eden var mı yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar onlar ilerleyen saatlerde veya günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek" diye konuştu.
Vali Topaca, teknik anlamda tutuklu Uğur K.'nın bu olayı yaptığına dair delillerinde işaret ettiğini belirterek, adli soruşturmanın selameti açısında çok fazla bu konunun detayına girmeyecekleri kaydetti. Topaca, açıklamasının ardından Yağlıkara ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Valinin açıklamarı
-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /POLATLI(ANKARA,(DHA)-

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