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DHA ANKARA - Kudüs'teki kanlı olaylarla ilgili Bakanlar Kurulu kararları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:49 | Son Güncelleme

KUDÜS'te ABD Büyükelçiliğinin taşınmasını barışçıl şekilde protesto edenlere yönelik İsrail askerlerinin yaptığı katliamla ilgili Bakanlar Kurulu'ndan sert kararlar alındı.

KUDÜS'te ABD Büyükelçiliğinin taşınmasını barışçıl şekilde protesto edenlere yönelik İsrail askerlerinin yaptığı katliamla ilgili Bakanlar Kurulu'ndan sert kararlar alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonrası alınan kararlar şöyle:
"Kudüs’te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası yaşanan katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak şehitleri saygı ile anmak maksadıyla 3 gün süre ile yas ilan edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Türkiye İslam İşbirliği zirve dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.
Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara’ya çağırmıştır.
Yarın TBMM de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak hükümetimiz de bu konu ile ilgili TBMM ye bilgi sunacaktır.
Ayrıca Dış işleri bakanlığımızın yapacağı girişimle BM Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir."
Haber: ANKARA,(DHA)

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