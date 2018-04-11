DHA ANKARA - Kuzey Irak, Çukurca ve Cudi Dağı'ndaki operasyonlarda 35 EYP imha edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca’da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

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Haber: ANKARA (DHA)

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