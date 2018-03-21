DHA ANKARA- Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.

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-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)