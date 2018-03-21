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DHA ANKARA- Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.

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-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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