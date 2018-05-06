DHA ANKARA - Mamak'ta selin izleri siliniyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen sel sonrası belediye ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri selin yaşandığı caddede onarım ve temizlik yaparken, vatandaşlar altyapı çalışmalarının artırılmasını istedi.

Mamak'ta dün öğle saatlerinde Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde 9 dakikada etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle suya kapılarak sürüklenen 150'den fazla araçta da maddi hasar oluştu. Ayrıca çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Sel sonrası Neşet Ertaş Caddesi'nde çalışma başlatan Mamak Belediyesi ekipleri, cadde üzerinde onarım ve temizlik yaptı. Sel nedeniyle sökülen kaldırım taşları ve zarar gören yağmur suyu mazgalları onarıldı. Selde dükkanları zarar gören esnaflar da sabah saatlerinde dükkanlarına gelerek temizlik yaptı. Mahalle sakinleri, sel sonrası yapılan çalışmalar nedeniyle yetkililere teşekkür ederek altyapı çalışmalarının daha iyi bir noktaya getirilmesini istedi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Selin yaşandığı caddeden görüntüler

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaş ve esnaf ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

