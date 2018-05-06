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DHA ANKARA - Mamak'ta selin izleri siliniyor/EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

MAMAK'TAKİ SEL MAĞDURLARINA VALİLİKTEN YARDIM Ankara Valiliği, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yapılacak destekle ilgili açıklama yaptı.

MAMAK'TAKİ SEL MAĞDURLARINA VALİLİKTEN YARDIM

Ankara Valiliği, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yapılacak destekle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5 Mayıs 2018 Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda; ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşlarımızın zararının karşılanması amacıyla başlatılan hasar tespit çalışmaları sonuçlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, sel felaketinde zarar gören; 10 konut ile 61 iş yeri sahibine toplam 605 bin 250 TL, 81 araç sahibine ise 584 bin 600 TL yardım yapılmasına karar verilmiştir. Konut ve iş yerleri zarar görenlere, 06.05.2018 günü 18.00 itibarıyla ödemelere başlanmıştır. Araçları zarar gören vatandaşlarımıza da 07.05.2018 günü saat 09.00’dan itibaren ödeme yapılacaktır. Yardımlar, Mamak İlçesi Boğaziçi Mahallesinde bulunan Tenzile Erdoğan Aile Merkezinde yapılmaktadır."

Haber:ANKARA,(DHA)

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