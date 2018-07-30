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DHA ANKARA - MGK'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:58 | Son Güncelleme

MİLLİ Güvenlik Kurulu'ndan (MGK), bugünkü toplantısı sonrası açıklama yapıldı.

MİLLİ Güvenlik Kurulu'ndan (MGK), bugünkü toplantısı sonrası açıklama yapıldı. MGK açıklamasında, ABD'nin bazı açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine zarar vereceği vurgulanarak, "ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Milli güvenlik kurulu, 30 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

1. Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler, bütün yönleriyle ele alınmış; başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, millî birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

  1. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin, yurt bütününde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; ülkemizin millî güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği belirtilmiştir.
  2. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek, bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılarak Türkiye'nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizilmiştir.
  3. ABD'nin; ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır. ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.
  4. ABD ile Münbiç konusunda sağlanan mutabakatın, Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış, bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Münbiç'i terk etmesiyle ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandıracak tedbirler gözden geçirilmiştir.
  5. Suriye'de hâlen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hâle getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konudaki somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir.
  6. ege ve doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır."

Haber: ANKARA,(DHA)

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