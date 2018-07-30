DHA ANKARA - MGK'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

MİLLİ Güvenlik Kurulu'ndan (MGK), bugünkü toplantısı sonrası açıklama yapıldı. MGK açıklamasında, ABD'nin bazı açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine zarar vereceği vurgulanarak, "ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
MGK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Milli güvenlik kurulu, 30 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;
1. Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler, bütün yönleriyle ele alınmış; başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, millî birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.
Haber: ANKARA,(DHA)
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