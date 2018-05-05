DHA ANKARA- 'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Demokrat Parti adaylarının İYİ Parti listelerinden gösterilerek seçime gireceği belirtildi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, 24 Haziran seçimleri için oluşturulan ve 'Millet İttifakı' olarak adlandırılan iş birliği protokolünü YSK'ya sundu. Parti temsilcileri ittifakın hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarda bulundu. 4 parti liderinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü şöyle:

"Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Demokrasilerde hukukun üstünlüğünün esas alarak yapılan ve uygulanan anayasa, seçim kanunları yönetimlerin meşruiyet kaynağıdır ve bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin temel yapıtaşlarıdır.

Erken seçim kararının alındığı günlerde siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişiklikler; temsilde adalet, milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle doludur. Milli iradenin eksiksiz tecelli etmesi, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü Meclis'in olduğu güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesi milletimizin ortak menfaatinedir.