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DHA ANKARA- Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.

Görüntü dökümü

-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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