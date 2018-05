DHA ANKARA- Muharrem İnce: Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız (Ek) 

'SARAYI BİLİM YUVASI YAPACAĞIM, ÜLKENİN EN AKILLI EVLATLARINA VERECEĞİM'

Öğretmenlik yaptığı süre boyunca önemli yerlere gelen çok sayıda öğrencisinin olduğunu söyleyen Muharrem İnce şunları söyledi:

"Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim, gençler, sizlere sesleniyorum. Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken, onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 sene soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar. Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim? Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki; 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden TÜBİTAK başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız."