DHA ANKARA - Muharrem İnce'den Karamollaoğlu'na ziyaret (2)

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası İnce ile Karamollaoğlu çıkışta ortak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, ziyarette Muharrem İnce ile birlikte yapılan çalışmalar konusunda görüştüklerini söyleyerek, "İnşallah bu seçimler memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok güzel daha bir karar verebilir. Milletin vereceği karara saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Muharrem İnce ise, Cumhurbaşkan adaylarından randevu istediğini hatırlatarak, şöyle koştu: "Tabi Demirtaş'tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığından. İzin verirlerse onunla da görüşeceğiz. Bugün Sayın Genel Başkan geri dönüş yaptı, kabul ettiler. Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allahın izni ile. Sayın Genel Başkana biraz önce sordum. Televizyon programlarında 5 aday birden tartışsak, tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi, millet bizi dinlese 'sizin görüşünüz nedir' dedim. Kendisi seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu paylaşmak gerektiğini söyledi. İkimiz bütün adaylarla birlikte milletimizin televizyon kanalarında bizi dinlemesini isteriz."

İnce, kendisine yöneltilen 'Sayın Erdoğan sizinle aynı ekrana çıkar mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Biraz inancım var çıkar diye düşünüyorum. Dün şöyle dedi. 'Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız' Yani eğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi yapmak istiyorsa onlar öyle yapıyorlar. Yani bugün gelişmiş ülkelerde adaylar karşılıklı televizyonla çıkıyorlar, tartışıyorlar. Dün biraz umutlandım, göreceğiz."

Seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine İnce, "Hayır o konu gündeme gelmedi. Çünkü Sayın Genel Başkan da ben de birinci turda seçileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması

-Muharrem İnce'nin açıklaması

-Detay

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

