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DHA ANKARA - Ömer Halisdemir davasında son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan dava son dakika gelişmesi yaşandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan dava son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını verebileceğini bildirdi.

Haber:ANKARA,(DHA)

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