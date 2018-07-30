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DHA ANKARA - Sağlık Bakanlığı'ndan Ak Partili Köylü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da bir toplantı sırasında göğüs hastalığı şitkayetiyle gittiği Kastamonu Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapıldıktan sonra Ankara'ya sevk edilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü'nün sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

KASTAMONU'da bir toplantı sırasında göğüs hastalığı şitkayetiyle gittiği Kastamonu Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapıldıktan sonra Ankara'ya sevk edilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü'nün sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Köylü'nün genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Köylü'nün sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilen açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü, dün (29.07.2018 tarihinde) bir toplantı esnasında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Kastamonu Devlet Hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir. Genel durumu iyiye giden vekilimizin sürmekte olan tedavisi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmektedir. Değerli milletvekilimize Allah’tan acil şifalar diliyor, aile ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

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