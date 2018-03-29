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DHA ANKARA - Savunma Sanayii İcra Komitesi, 4.8 milyar dolar bedeli olan 29 projeyi değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:04 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

ANKARA (DHA) Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir" denildi.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."

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