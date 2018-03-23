HABER

DHA ANKARA - Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi 2 ay sonra Ankara'ya getirildi (Görüntülerle yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak'ta Afrin'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekâtında 23 Ocak'ta şehit olan piyade üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başbakan Yıldırım'ın aileye taziye ziyareti

HABER: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.