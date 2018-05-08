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DHA ANKARA- Sokak ortasında eşini öldürdükten sonra intihara kalkıştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

    KURTARILAMADI Ankara’da boşanma davası açan eşi Satı Fındık’ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek ağır yaralanan Ayhan Fındık (44), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KURTARILAMADI
Ankara’da boşanma davası açan eşi Satı Fındık’ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek ağır yaralanan Ayhan Fındık (44), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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