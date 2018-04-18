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DHA ANKARA- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twıtter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır."

ANKARA (DHA)

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