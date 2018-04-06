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DHA ANKARA- Suikastçı Altıntaş'ın 'Abi'si adliye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki "Abi"si olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Ş.S., Ankara Adliyesi'ne getirildi.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki "Abi"si olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Ş.S., Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ş.S.,'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan Ş.S.,'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor.

Görüntü Dökümü
-Şüphelinin adliye getirilişi

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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