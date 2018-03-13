DHA ANKARA- TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga 

Seçim ittifakı teklifinin kabul edildiği Meclis Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Musa Çam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte söylediği bir sözü hatırlatması ile tansiyon yükseldi. Musa Çam, Meclis'ten 3 birleşim uzaklaştırma cezası alırken, CHP ve MHP'liler arasında çıkan kavgayı, Meclis polisi güçlükle ayırdı.
Seçim ittifakı görüşmelerinde sabah saatlerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik geçmişte söylediği bir sözü hatırlattı. Bunun üzerine AK Parti ve MHP Milletvekilleri Musa Çam'ın üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, oturuma ara verirken, Musa Çam Genel Kurul dışına çıkarıldı. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam'a 3 birleşim Meclis'ten uzaklaştırma cezasını oyladı. Çam'ın yasaklanması AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam, kulise çıkarılırken tekrar kavga çıktı. Birbirlerine giren MHP ve CHP Milletvekilleri, Meclis polisi tarafından güçlükle ayrıldı.
ÇAM: BAHÇELİ'YE BÖYLE BİRŞEY SÖYLEMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ
Musa Çam, Meclis'ten çıkarma cezasının ardından şunları söyledi: "Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı'na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim Sayın Devlet Bahçeli'ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP grubu adına özür diledi.
Görüntü dökümü
-Kavgadan genel ve detaylar
Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-
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