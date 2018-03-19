DHA ANKARA - TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 19 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA,(DHA)
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