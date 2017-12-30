DHA ANKARA TSK: 53 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadele kapsamında 22 - 28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada teröristler tarafından kullanılan çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini, gerçekleştirilen faaliyetler sırasında 3 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını kaydetti. TSK'nın açıklaması şöyle:"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla, Gözlem Noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Batman, Mardin ve Irak'ın kuzeyi), teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda; Diyarbakır/Lice, Hazro, Silvan, Kulp; Bitlis/Tatvan, Sallıca; Tunceli/Hozat, Pülümür, Kızılmescit; Batman/Kozluk, Hasanko Mah.; Mardin/Ömerli ve Irak'ın kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 53 terörist etkisiz hale getirilmiş, 14 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 19 adet hafif silah, 75 kg amonyum nitrat, 6 adet el bombası, 3.184 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 7 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet top mühimmatı, 12 adet RPG-7 mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 23 adet dinamit lokumu, 6 adet fünye, 28 adet şarjör, 2 adet telsiz, 7 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 121 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 14 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 54 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 1 adet kaçak silah, 185 bin 10 paket kaçak sigara, 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 596 kişi yakalanmıştır. 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Özellikle Diyarbakır, Erzincan ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir."