DHA ANKARA - TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TKS), bugün kuzey Irak'taki Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtlarında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: ANKARA,(DHA)



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