DHA ANKARA: TSK, EFES 2018 Tatbikatı'na dair yeni görüntüler yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2018 Tatbikatı'na dair görüntüler yayınladı. Görüntüler TSK'nın twitter ve youtube hesabından yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tatbikattan görüntüler
ANKARA, (DHA)
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