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DHA ANKARA: TSK, EFES 2018 tatbikatında paraşütçülerin atlayış görüntülerini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Atlayışlardan görüntüler

ANKARA,(DHA)

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