DHA ANKARA - TSK: Hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır

Afrin'de bir hastanenin bombalandığı yönündeki haberler üzerine, Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı, sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır."

ANKARA, (DHA)