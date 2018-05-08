DHA ANKARA- TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonla ilgili TSK'nın resmi Twıtter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 07 Mayıs 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
ANKARA (DHA)
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'
Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Ay'da insanları bekleyen tehlike
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum