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DHA ANKARA - TSK: Teröristlere ait  16 hedef imha edilmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 21:09 | Son Güncelleme

 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde bugün düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Irak'ın Kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir."

Haber:ANKARA,(DHA)

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