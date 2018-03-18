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DHA ANKARA - TSK'dan Çanakkale Zaferi klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü  nedeniyle özel klip yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle özel klip yayınladı. Destansı zafere ilişkin tarihi anların yer aldığı videoda, Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerin fotoğrafları da yer alıyor.

Görüntü Dökümü
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-TSK'nın hazırladığı klib
-Genel ve detay

Haber:ANKARA,(DHA)

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