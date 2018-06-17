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DHA ANKARA - Türkiye'den Afganistan'daki ateşkese destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı boyunca Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında karşılıklı ilan edilen ateşkes kararına Türkiye'den destek geldi.

RAMAZAN Bayramı boyunca Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında karşılıklı ilan edilen ateşkes kararına Türkiye'den destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Afgan Hükümeti'nin attığı bu adıma Taliban'ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan'da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz" denildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz.
Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani'nin, söz konusu ateşkesin Afgan Hükümetince tek taraflı olarak uzatıldığını ilan etmesini destekliyoruz.
Afgan Hükümeti'nin attığı bu adıma Taliban'ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan'da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz.
Türkiye, dost ve kardeş Afganistan'a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)

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