DHA ANKARA - Türkiye’den Nijerya'daki bombalı saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinin Damboa bölgesinde yaşanan ve Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırıyı kınadı. Saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Damboa bölgesinde meydana gelen ve Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

