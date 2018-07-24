HABER

DHA ANKARA - Türkiye'den, Nijerya'daki terör saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 02:56 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da önceki gün ve dün meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da önceki gün ve dün meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı mesajı iletildi.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Nijerya’nın Yobe eyaletinde dün ve Borno eyaletinde bugün meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını kınıyoruz.
Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz."
Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonuAnkara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu
Şimşekler geceyi gündüze çevirdiŞimşekler geceyi gündüze çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.