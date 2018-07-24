DHA ANKARA - Türkiye'den, Nijerya'daki terör saldırılarına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da önceki gün ve dün meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı mesajı iletildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Nijerya’nın Yobe eyaletinde dün ve Borno eyaletinde bugün meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını kınıyoruz.

Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya Hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

