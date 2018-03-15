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DHA ANKARA- Uzman Dr. Ender Saraç'tan imza günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

Ankara’da, 35’inci yılını kutlayan Ali Ünyazıcı Baharat tarafından düzenlenen imza gününe katılan Uzman Dr.

Ankara’da, 35’inci yılını kutlayan Ali Ünyazıcı Baharat tarafından düzenlenen imza gününe katılan Uzman Dr. Ender Saraç, 8’inci kitabı olan ‘Ruhsal Gelişim ve Kader’ ile ‘Doğanın Şifalı Eli’ kitaplarını imzaladı.

Çankaya Kızılay’da bulunan Ali Ünyazıcı Baharat tarafından kuruluşunun 35’inci yılına özel bir program düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Uzman Dr. Ender Saraç, burada kendisine ait kitaplarını imzaladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Dr. Saraç açıklamalarda bulundu.

Kendisine sıkça sorulan soruların başında, 'kadınlarda düzensiz adet, adet sancıları ve menopoz' olduğunu ve bunun cevabının kitap içerisinde de yer alan tariflerde bulunduğunu söyleyen Dr. Saraç, şöyle konuştu:

"Ağızda karanfil çiğnemenizi öneriyorum. Günde 3 veya 4 defa karanfili çiğneyin. Ağrılı dönemde de papatya, anason ve karanfil çayı için. Ağızdan da magnezyum ağırlıklı yüksek gıdalar almak yararlı olacaktır. Örneğin, hint fıstığı, marul ve yeşillik gibi bununda çok faydası olacaktır. Bu dönemde tuzu, beyaz unu ve şekeri azaltmakla birlikte, bol sıcak su içmek de iyi gelecektir. Yapılan bir araştırmaya göre de, günde 40-45 dakika yürüyüş yapan hanımefendilerin adet sancıları çok daha az oluyor. Menopoz çağındaki hanımefendiler için ise akşam yatma saatine yakın iri birer tutam civanperçemi, aslanpençesi ve anason çayı içmek. Gündüz ise iki fincan adaçayı içmek iyi gelecektir. Genetiği bozulmamış soya bulurlar ise ondan yiyebilirler."

Baharda burun tıkanıkları, gözlerde kızarma ve alerjilerin bayağı yaygınlaştığını söyleyen Dr. Saraç, "Bunun için de bahar alerjilerine karşı, polen alerjisi normalde karıştırılıyor. Çiçek poleniyle, arı polenini karıştırmayın. Arı poleni ilkbahar alerjilerine karşı iyi gelir. Bu arada pırasa, soğan, kırmızı doğal et bol tüketirseniz, bahar alerjilerine iyi gelir. İçerisine papatya, soğan kabuğu, elma ve ayva kabuğu bunlardan bir çay yapabilirsiniz. Günde 3 veya 4 fincan içebilirsiniz. Bir de normal adaçayı veya tuzlu suyla gargara yapın. Alerjenleri uzaklaştırmış olursunuz. Gece yatarken de 2 fincan papatya şahtere çayı içerseniz, akşam akıntınız azalır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dr. Saraç'ın kitaplarını imzalaması

- Okurların Dr. Saraç'tan kısa bilgiler alması

- Dr. Ender Saraç'la röportaj

- Detaylar

Gizem KARADAĞ / ANKARA DHA

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