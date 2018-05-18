DHA ANKARA - Vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre; Burdur, Kırşehir, Kırklareli ve Sinop'a yeni vali ataması yapıldı.

Buna göre; Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve Sinop Valisi Hasan İpek merkez veliliğine çekildi. Çiftçi'den boşalan Kırklareli Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, İpek'ten boşalan Sinop Valiliği'ne de Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar atandı. Ayrıca, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak'ın Burdur Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın'ın da Kırşehir Valiliği'ne ataması kararlaştırıldı.

Haber: ANKARA,(DHA)



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