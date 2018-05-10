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DHA ANKARA - Varlık barışı Meclis'te kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 00:30 | Son Güncelleme

  MECLİS Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından getirilen varlığın yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.

MECLİS Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından getirilen varlığın yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.
Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarında yer alan varlık barışı maddesi Meclis'ten geçti. Tasarıya eklenen ve kabul edilen önergeyle varlık barışından yararlanacaklar yüzde 2 vergi ödeyecekken 31 Temmuz'a kadar varlıklarını getirenler ise vergiden muaf olacak.
Haber: ANKARA,(DHA)

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