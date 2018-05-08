HABER

DHA ANKARA- Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.

Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
Ahmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladıAhmet Türk, Demirtaş'ın oy oranını açıkladı
Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.